Si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme: "L'IA ci sterminerà entro il 2030"
Il 27enne Jacob Coxon ha avvertito riguardo all'approccio irresponsabile delle aziende che sviluppano intelligenza artificialedi Francesca Canto
"Chi sviluppa l'intelligenza artificiale crede fermamente che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio". A scriverlo in un post su X è Jacob Coxon, 27 anni, matematico e ricercatore britannico, mentre annuncia di licenziarsi da Anthropic. La ragione delle sue dimissioni - dichiara l'esperto - è legata all'approccio irresponsabile dell'azienda tecnologica americana e della sua principale competitor, OpenAI, società madre di ChatGPT, con la quale Coxon ha collaborato in precedenza.