La denuncia su un post X

Si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme: "L'IA ci sterminerà entro il 2030"

Il 27enne Jacob Coxon ha avvertito riguardo all'approccio irresponsabile delle aziende che sviluppano intelligenza artificiale

di Francesca Canto
10 Set 2026 - 13:04
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

"Chi sviluppa l'intelligenza artificiale crede fermamente che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio". A scriverlo in un post su X è Jacob Coxon, 27 anni, matematico e ricercatore britannico, mentre annuncia di licenziarsi da Anthropic. La ragione delle sue dimissioni - dichiara l'esperto - è legata all'approccio irresponsabile dell'azienda tecnologica americana e della sua principale competitor, OpenAI, società madre di ChatGPT, con la quale Coxon ha collaborato in precedenza. 

intelligenza artificiale
anthropic
video evidenza