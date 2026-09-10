Si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme: "L'IA ci sterminerà entro il 2030"

"Chi sviluppa l'intelligenza artificiale crede fermamente che l'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio". A scriverlo in un post su X è Jacob Coxon, 27 anni, matematico e ricercatore britannico, mentre annuncia di licenziarsi da Anthropic. La ragione delle sue dimissioni - dichiara l'esperto - è legata all'approccio irresponsabile dell'azienda tecnologica americana e della sua principale competitor, OpenAI, società madre di ChatGPT, con la quale Coxon ha collaborato in precedenza.