Avrà 50 mila posti

Shakira sempre più unica: per le date di Madrid costruito uno stadio temporaneo solo per lei

Questa sua tournée"mondiale vanta i maggiori incassi di sempre per un artista ispanofono

di Eleonora Rossi Castelli
24 Mar 2026 - 13:10
01:30 
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Shakira sa come fare le cose in grande. La popstar latina dei record ha annunciato che chiuderà il suo tour mondiale a Madrid con tre date a settembre in uno spazio temporaneo da cinquantamila posti costruito appositamente per lei. Già questa sua tournée mondiale vanta i maggiori incassi di sempre per un artista ispanofono. Ora la star colombiana punta ancora più in alto.

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