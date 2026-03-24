Shakira sempre più unica: per le date di Madrid costruito uno stadio temporaneo solo per lei
Questa sua tournée"mondiale vanta i maggiori incassi di sempre per un artista ispanofonodi Eleonora Rossi Castelli
Shakira sa come fare le cose in grande. La popstar latina dei record ha annunciato che chiuderà il suo tour mondiale a Madrid con tre date a settembre in uno spazio temporaneo da cinquantamila posti costruito appositamente per lei. Già questa sua tournée mondiale vanta i maggiori incassi di sempre per un artista ispanofono. Ora la star colombiana punta ancora più in alto.