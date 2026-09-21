Shakira e Laura Pausini cantano insieme a Madrid

"Conosco Shakira da più di 30 anni, abbiamo cominciato insieme quando avevamo 18 anni. Abbiamo tantissime cose in comune, non solo il nostro inizio di carriera, ma anche il suo primo figlio e la mia prima figlia sono nate nello stesso momento. Abbiamo avuto tantissimi momenti di vita e di carriera che ci hanno unite, è una donna molto forte che ci ha insegnato tramite la sua musica come possiamo rialzarci e ricominciare. Ammiro la sua perseveranza e il suo modo di continuare a fare la sua arte, a modo suo. La rende unica, sono stata molto felice (di duettare con lei), aveva anche gli occhi lucidi e questo è stato un grande regalo per me, sono felice, molto felice!": così Laura Pausini, dopo essersi esibita domenica 20 settembre con Shakira sul palco dello Estadio Shakira di Madrid, in occasione della residenza spagnola della superstar colombiana, parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.