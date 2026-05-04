Folla oceanica per Shakira: 2 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana per assistere al concerto della lupa

Prima dello spettacolo, alcuni droni hanno disegnato nel cielo l'immagine di una lupa, il suo soprannome, e la sua sagoma. Nel 2024, Madonna si era esibita in un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana davanti a 1,6 milioni di persone. Lady Gaga l'aveva seguita nel 2025, con stime ufficiali di circa 2 milioni di partecipanti.