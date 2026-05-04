Folla oceanica per Shakira: 2 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana per assistere al concerto della lupa
Prima dello spettacolo in Brasile, alcuni droni hanno disegnato nel cielo l'immagine di una lupa, il suo soprannome
Sabato 2 maggio, la cantante colombiana Shakira si è esibita davanti a una folla immensa sulla spiaggia di Copacabana a Rio, nell’ambito del suo tour mondiale “Las Mujeres Ya No Lloran” (Le donne non piangono più), che prende il nome dal suo album del 2024. Secondo quanto riportato dai media, il concerto gratuito ha attirato circa 2 milioni di persone.
Prima dello spettacolo, alcuni droni hanno disegnato nel cielo l'immagine di una lupa, il suo soprannome, e la sua sagoma. Nel 2024, Madonna si era esibita in un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana davanti a 1,6 milioni di persone. Lady Gaga l'aveva seguita nel 2025, con stime ufficiali di circa 2 milioni di partecipanti.