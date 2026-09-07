Durante la partita Inter-Napoli

Sfera Ebbasta si presenta a San Siro con dieci ragazze: scoppia la polemica

Al caso,"diventato subito virale, sono seguiti numerosi commenti di esperti e psicanalisti contro l'uso della donna a scopo decorativo

di Eleonora Rossi Castelli
07 Set 2026 - 14:56
01:28 
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Alla partita Inter-Napoli a San Siro il rapper di Cinisello Balsamo, Sfera Ebbasta, si è presentato accerchiato da dieci avvenenti ragazze, tutte vestite di nero. Immagini che hanno fatto il giro del web e hanno suscitato una bufera di polemiche, coinvolgendo anche esperti e psicanalisti contro l'uso della donna a scopo decorativo. In difesa del trapper sono intervenuti i far: si tratterebbe, secondo loro, di una strategie di comunicazione per lanciare il nuovo album in uscita questo mese. 

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