Sfera Ebbasta si presenta a San Siro con dieci ragazze: scoppia la polemica

Alla partita Inter-Napoli a San Siro il rapper di Cinisello Balsamo, Sfera Ebbasta, si è presentato accerchiato da dieci avvenenti ragazze, tutte vestite di nero. Immagini che hanno fatto il giro del web e hanno suscitato una bufera di polemiche, coinvolgendo anche esperti e psicanalisti contro l'uso della donna a scopo decorativo. In difesa del trapper sono intervenuti i far: si tratterebbe, secondo loro, di una strategie di comunicazione per lanciare il nuovo album in uscita questo mese.