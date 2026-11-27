"Il piano ha offerto strumenti e condizioni importanti, utili per il lavoro. Ora si conclude, quindi non ci saranno più fondi europei e né controlli, ma ciò non toglie dall’obbligo di mantenere quella formula felice che ha portato a questi risultati positivi. È stata una esperienza di grande utilità" le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul Pnrr in occasione della presentazione del Libro Bianco sulla Ricerca.