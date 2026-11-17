"I giovani sono "otri nuovi", non sono chiamati a vivere nel mondo così come è oggi. Perché il mondo può essere cambiato, ed è dei giovani questo compito". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 dell'Università Cattolica di Milano. "Questo compito è sempre stato rimesso alla generazione che sale", ha continuato il Capo di Stato citando il cardinale Giacomo Lercaro. "Questa generazione che sale è protagonista con evidenza e merita fiducia. Le università e le scuole sono chiamate a un compito importante e prezioso in questa stagione colma di novità, di fascino ma anche di incertezza".