Serena Williams sfoggia un abito rosso attillato: sui social esplodono critiche e bodyshaming

La leggenda del tennis Serena Williams ha catturato l'attenzione durante una cena pre-Met Gala organizzata da Anna Wintour. La 23 volte campionessa del Grande Slam si è presentata con un audace abito rosso aderente con spacco, abbinato a décolleté nere con tacco a spillo. Sebbene il look fosse in linea con il tema "La moda è arte", è diventato subito un argomento di discussione online, con i fan che hanno iniziato a criticare la sua scelta di abbigliamento e a rivolgerle bodyshaming.