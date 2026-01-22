Sequestrati 37 pacchi di cocaina al largo delle Galapagos

La Marina Militare dell'Ecuador ha sequestrato 37 pacchi di cocaina a 340 miglia nautiche a sud delle isole Galapagos. In totale, sono stati sequestrati oltre 1.200 chili di droga che, secondo le autorità, equivarrebbero a circa 60 milioni di dollari. La Marina sta intensificando i controlli sulle navi che potrebbero trasportare droga al largo delle Isole Galapagos, perché l'Ecuador è il paese con i migliori porti a livello mondiale, con migliaia di container marittimi perfetti per occultare i pacchi di sostanze preparati in Colombia e Perù.