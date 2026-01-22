Sequestrati 37 pacchi di cocaina al largo delle Galapagos
Sul mercato avrebbe generato un profitto di circa 60 milioni di dollari
La Marina Militare dell'Ecuador ha sequestrato 37 pacchi di cocaina a 340 miglia nautiche a sud delle isole Galapagos. In totale, sono stati sequestrati oltre 1.200 chili di droga che, secondo le autorità, equivarrebbero a circa 60 milioni di dollari. La Marina sta intensificando i controlli sulle navi che potrebbero trasportare droga al largo delle Isole Galapagos, perché l'Ecuador è il paese con i migliori porti a livello mondiale, con migliaia di container marittimi perfetti per occultare i pacchi di sostanze preparati in Colombia e Perù.