la domanda della cgia

Sempre più pensionati e meno giovani: chi sostituirà i lavoratori?

Mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni in meno in 10 anni."Dati che preoccupano perché mettono a rischio il sistema occupazionale nazionale

18 Lug 2026 - 12:56
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