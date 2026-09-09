Scuola, italiani promossi: i 15enni sorprendono e scalano la classifica europea

Non più gli ultimi della classe. Sui banchi di scuola i 15enni italiani sorprendono e scalano la classifica europea. Non sono ancora promossi a pieni voti, ma migliorano nelle scienze, sono più forti nella lettura (tanto da superare francesi e tedeschi) e tengono botta in matematica. È la fotografia scattata dall’indagine Ocse-Pisa, il più grande programma di valutazione degli studenti nel mondo, effettuata ogni tre anni e che ha coinvolto 760mila alunni in 91 Paesi. A livello internazionale si registra un peggioramento generale rispetto al 2022, mentre l’Italia in alcuni ambiti migliora nella classifica europea.