Scozia, i vichinghi "incendiano" le isole di Shetland

Torna l'antica festa del fuoco vichinga a Lerwick, città delle isole scozzesi di Shetland, in Gran Bretagna. Come da tradizione, la processione dei vichinghi con le torce in mano è culminata con l'incendio di una galea, tipica imbarcazione della cultura dei guerrieri scandinavi. La festa è stata istituita nel 1880 per segnare la fine della stagione di Yule (il calendario pre-riformista che coincideva con quello cattolico) e celebrare l'eredità vichinga in Scozia.