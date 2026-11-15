Scoppia la crisi migranti alle Canarie, in un giorno soccorse oltre 1.500 persone in mare

Il barchino sbattuto dalle onde, il mare in tempesta per l'ultimo tratto di viaggio dall'Africa nord-occidentale alle Isole Canarie, in Spagna, uno dei principali punti di ingresso in Europa. Tra le rotte marittime più pericolose e trafficate dai migranti, quella dell'Atlantico, tanto che in queste ore si è raggiunto il picco di arrivi. Quasi 1500 migranti soccorsi a bordo di 14 gommoni intercettati, è il numero più alto di sbarchi in un solo giorno dal 2020. Ottomila in tutto gli arrivi negli ultimi 10 giorni. Una pressione enorme sull'isola di El Hierro, tra le più piccole e meno attrezzate dell'arcipelago, che conta neanche 12mila abitanti, e vede così la sua popolazione quasi raddoppiata.