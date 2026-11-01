Scontri e saccheggi in Germania, vetrine spaccate e rapine in diversi negozi

Disordini nella tarda serata a Francoforte, in Germania, dove le proteste dei giovani sono sfociate in scontri con la polizia e atti di teppismo, con vetrine rotte e cartelli stradali distrutti. Anche un negozio di armi è stato saccheggiato. Stando alla Bild, per ripristinare ordine e sicurezza sono entrati in azioni le unità speciali della Sek. Le strade dello shopping restano transennate, ma si registrano lanci di oggetti e petardi. Secondo un portavoce della polizia ci sono stati "numerosi fermi", anche se un numero preciso non è stato specificato. Manifestazioni degli studenti e dei giovani sono state organizzate oggi in circa trenta città tedesche, promosse del movimento "GenZ regelt!" che aveva annunciato l'adesione di oltre 160mila giovani a livello federale.