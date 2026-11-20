È partito a Milano il corteo promosso dalla Cgil in occasione dello sciopero generale del 20 novembre. Sono già diverse migliaia le persone che si apprestano a sfilare per le vie del centro città in un corteo che da quanto risulta dovrebbe unirsi a quello degli studenti che sta partendo a poche centinaia di metri di distanza, in largo Cairoli. In testa al corteo c'è uno striscione con la scritta "Il futuro è adesso". In piazza ci sono i lavoratori di diverse aziende del territorio, della pubblica amministrazione, della sanità, delle scuole. In corteo anche tanti esponenti della politica.