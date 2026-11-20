Al via i cortei di protesta anche a Roma, dove gli studenti hanno dato alle fiamme un carro armato (di cartone). Tra bandiere e striscioni anche un coro piuttosto chiaro: "Noi la guerra non la vogliamo". Altra azione dimostrativa è stata messa in atto degli studenti partiti in corteo dalla Sapienza. All'altezza della sede dell'aeronautica militare, in via Gobetti, sono stati lanciati rotoli di carta igienica all'interno dei cancelli ed esplosi dei petardi. La rivendicazione è la contrarietà alla "finanziaria di guerra" voluta dal governo Meloni.