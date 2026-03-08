Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola

La seconda settimana di marzo si apre domani con uno sciopero generale dei sindacati di base, al quale si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università, ricerca e formazione professionale, in difesa dei diritti delle donne. Lo sciopero di Cobas, Cub e Usb riguarda invece tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l'intera giornata, escluso il comparto dei trasporti, che per rispettare il preavviso previsto dal codice, si fermerà la settimana successiva. Sarà comunque complessa per i viaggiatori la giornata di mercoledì 11 marzo: a livello nazionale, dalle 9 alle 17, incrocerà le braccia il personale di Italo.