I macachi di Gibilterra si sono messi a mangiare fango

Le scimmie di Gibilterra si sono messe a mangiare fango... come digestivo. I circa 200 macachi di Gibilterra - le uniche scimmie che vivono sul suolo europeo - vengono normalmente nutrite con frutta e verdura dalle autorità. Ma nonostante i divieti, i turisti continuano a dar loro patatine, cioccolatini, gelati e "junk food" vario, non esattamente salutare. E il fango pare le aiuti a digerire.