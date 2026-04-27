PER DIGERIRE IL CIBO LANCIATO DAI TURISTI

I macachi di Gibilterra si sono messi a mangiare fango

Un rimedio istintivo contro un'alimentazione malsana

27 Apr 2026 - 18:25
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Le scimmie di Gibilterra si sono messe a mangiare fango... come digestivo. I circa 200 macachi di Gibilterra - le uniche scimmie che vivono sul suolo europeo - vengono normalmente nutrite con frutta e verdura dalle autorità. Ma nonostante i divieti, i turisti continuano a dar loro patatine, cioccolatini, gelati e "junk food" vario, non esattamente salutare. E il fango pare le aiuti a digerire.

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