Sci, nonostante i rincari è previsto un aumento delle presenze
L'Osservatorio Montano per il Turismo di JFC prevede un aumento di presenze del 5,2% rispetto al 2025 con un fatturato che potrebbe sfiorare i 13 miliardi "di Marco Graziano
Tutto è ormai pronto. La stagione degli sport invernali entro poche settimane entrerà nel vivo con il suo carico di aspettattive per ogni località sciistica che ha un nome che le accomuna: neve!
A trainare il trend positivo della partecipazione saranno gli stranieri (5,7% in più) mentre al momento si registra una flessione delle presenze italiane (-3,4%) che tagliano anche i giorni di permanenza nelle varie località sciistiche a causa del sensibile rincaro medio del 5,6% dettato principalmente dall'aumento del costo degli skypass fino al 43%.