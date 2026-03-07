Savona, l'uncinetto diventa una "moda maschile": in un corso con 14 iscritti 9 sono uomini
Oltre al divertimento il corso ha finalità terapeutiche e si inserisce in un progetto ben definitodi Francesco Mortola
Cambiano i tempi, cambiano le tendenze. A Finalborgo, meta ligure molto frequentata dai turisti in provincia di Savona, da qualche anno si svolge un corso di uncinetto, il più popolare tra i lavori a maglia tradizionalmente legati al sesso femminile. Forse una volta, ma di certo non qui: su 14 iscritti alle lezioni per imparare a intrecciare i fili ben nove sono uomini.