In principio fu Sean Connery. Poi toccò a Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan... Fino a Daniel Craig, così stufo di essere associato a James Bond da accettare di farlo morire, nell'ultimo capitolo - finora - della saga "No time to die". Ma come i gatti Bond ha 9 vite e siamo solo alla settima. 007 finalmente, dopo anni di rumors, ha un nuovo volto: Robert Pattinson.