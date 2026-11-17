In principio fu Sean Connery. Poi toccò a Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan... Fino a Daniel Craig, così stufo di essere associato a James Bond da accettare di farlo morire, nell'ultimo capitolo - finora - della saga "No time to die". Ma come i gatti Bond ha 9 vite e siamo solo alla settima. 007 finalmente, dopo anni di rumors, ha un nuovo volto: Robert Pattinson.
Ecco la prima immagine in smoking da agente segreto dell'ex vampiro ed ex Batman. "Robert ha l'anima senza tempo di James Bond, ma porta con sé uno spirito completamente nuovo" ha commentato Denis Villeneuve, il regista del prossimo capitolo, che sarà anche il primo sotto il controllo creativo di Amazon mgm studios.