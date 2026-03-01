Sanremo, tutto il meglio della kermesse

Il tormentone "per sempre sì", un inno all'amore e al matrimonio, in chiave molto tradizionale, segna il coronamento di una carriera passata per una lunghissima gavetta. A 56 anni, Sal da Vinci ha superato sul podio artisti più giovani...anche come star dei social. Secondo Sayf, rapper ligure con mamma tunisina, salita sul palco...e terza sul podio Ditonellapiaga, cantautrice romana che ha fatto ballare l'Italia intera con il brano pieno di ironia "Che fastidio". Quarta Arisa e quinti Fedez e Marco Masini, con la canzone struggente "Male necessario".