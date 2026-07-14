SPAGNA

San Firmino, dodici feriti nell'ultima corsa dei tori di Pamplona

Sono dodici le persone che sono rimaste ferite nell'ultima giornata della festa di San Firmino a Pamplona, in Spagna, durante la tradizionale corsa con i tori"

14 Lug 2026 - 09:50
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