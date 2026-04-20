A San Benedetto del Tronto la mostra con i costumi di scena di Raffaella Carrà

Non solo abiti di scena, ma la storia del costume e della moda italiana. Si intitola "Rumore" la mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Gli iconici abiti dell'artista appartengono all'archivio privato Collezioni Carrà di Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, e coprono il periodo 1978-2008.