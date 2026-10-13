Il siparietto su TikTok

Salmo spiega al cane perché non ci sono terremoti in Sardegna

"La nostra terra è più antica del resto del Continente europeo", spiega il rapper nato a Olbia

13 Ott 2026 - 17:41
00:47 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cane
salmo