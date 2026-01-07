Salerno, cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi: animalisti all'attacco

"L'episodio - si legge sul profilo Facebook dell'Enpa di Salerno - ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e sul loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, ci si torna a interrogare sulle condizioni di impiego degli equini, sui controlli preventivi, sullo stress a cui vengono sottoposti e sull'opportunità di farli sfilare in contesti affollati, su strade asfaltate e in situazioni potenzialmente non compatibili con il loro benessere. Queste manifestazioni andrebbero lasciate fare agli umani, troppo spesso si sottopongono gli animali a stress e lavori al solo fine di divertirci. Basti pensare a tutti i cosiddetti "animali da reddito", ma anche agli altri, costretti a partecipare a sfilate, sagre, corse, presepi viventi".