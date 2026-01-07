Salerno, cavallo muore durante cavalcata dei Re Magi: animalisti all'attacco

Enpa: "Asfalto bagnato, il Comune dovrebbe evitare spettacoli con gli animali"
È polemica a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo che durante la Cavalcata dei Re Magi un cavallo è scivolato sul selciato ed è morto, nonostante i tentativi di soccorrerlo. Gli animalisti criticano in particolare il ricorso agli animali nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
"L'episodio - si legge sul profilo Facebook dell'Enpa di Salerno - ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla tutela degli animali e sul loro utilizzo nelle manifestazioni pubbliche. In particolare, ci si torna a interrogare sulle condizioni di impiego degli equini, sui controlli preventivi, sullo stress a cui vengono sottoposti e sull'opportunità di farli sfilare in contesti affollati, su strade asfaltate e in situazioni potenzialmente non compatibili con il loro benessere. Queste manifestazioni andrebbero lasciate fare agli umani, troppo spesso si sottopongono gli animali a stress e lavori al solo fine di divertirci. Basti pensare a tutti i cosiddetti "animali da reddito", ma anche agli altri, costretti a partecipare a sfilate, sagre, corse, presepi viventi".
Insorge anche la Lega Antivivisezionista Leal che, in una nota stampa, annuncia "di aver dato mandato ai propri legali per valutare una denuncia formale nei confronti del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. L'accusa ipotizzata riguarda la mancata sospensione di una manifestazione svoltasi su un terreno palesemente insidioso: la pavimentazione scivolosa e l'asfalto cittadino rappresentano un pericolo strutturale che le autorità avrebbero dovuto prevedere e prevenire".