per 60 giorni

Saldi al via in tutta Italia

Nonostante il grande caldo, i negozi"si preparano ad accogliere migliaia di clienti

04 Lug 2026 - 13:02
01:26 
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Rinnovare il guardaroba o togliersi qualche sfizio. Il conto alla rovescia è finito: da oggi iniziano i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione della provincia autonoma Bolzano dove inizieranno dal 16 luglio. 

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