Saldi al via da oggi in tutta Italia, atteso un giro d'affari tra i 5 e i 6 miliardi di euro

Quasi 6 italiani su 10 sono pronti a fare acquisti approfittando dei saldi, al via oggi in tutta Italia (solo la Valle d'Aosta ha anticipato a ieri). Secondo un'indagine di Confcommercio, si tratta di un appuntamento atteso dal 47,3% degli acquirenti, nonostante la sempre maggiore fragilità del potere d'acquisto degli italiani. I prodotti più ricercati risultano essere l'abbigliamento, per il 91%, e le calzature, 80%. Il giro d'affari stimato è di circa 5 o 6 miliardi di euro, per una spesa prevista di circa 137 euro a persona. I saldi segnano la rivincita dei negozi rispetto agli store online: secondo Confcommercio, circa 7 consumatori su 10 acquisteranno sia sul canale fisico che su quello digitale, mentre solo 1 italiano su 10 sceglierà di comprare esclusivamente su internet.