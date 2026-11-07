Sabato di proteste, a Torino sfilano anche i trattori

Si è mosso intorno alle 16 da piazza Castello a Torino il corteo contro il carovita e il riarmo, con alcune migliaia di manifestanti tra studenti, lavoratori, docenti e agricoltori. Ad aprire la manifestazione, diretta verso via Po e piazza Vittorio Veneto, un trattore degli Agricoltori autonomi italiani, seguito dallo striscione "No al carovita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi". Durante il percorso sono stati scanditi cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini.