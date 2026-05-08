Russia, uno spettacolo di luci e suoni per il Giorno della Vittoria

Uno spettacolo di luci illumina il memoriale di Stalingrado in vista del Giorno della Vittoria. Le luci sono proiettate sul monumento "La Madre Patria chiama", mentre un musicista suona, in uno spettacolo di luci e suoni. "La proiezione è sempre una forma di vita, una certa profondità. E noi diamo vita proprio a quelle sculture e a quei monumenti di pietra e cemento. Li animiamo con la luce, li animiamo con la musica", ha detto Lyudmila Grechishkina, regista e produttrice dello spettacolo "Luce della Grande Vittoria".