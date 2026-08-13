Russia, Putin visita le isole Curili e riaccende la disputa col Giappone

Le tensioni tra la Russia e il Giappone per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina e alla politica sanzionatoria occidentale fanno riesplodere la disputa sulle Isole Curili, che dal 1945 impedisce un trattato di pace formale russo-giapponese dopo la Seconda guerra mondiale. Non era ancora mai successo nei 25 anni di presidenza della Russia e si tratta di un gesto che rompe un taboo diplomatico che durava da 80 anni, da quando il Giappone, sconfitto in guerra, aveva accettato l'occupazione sovietica nell'arcipelago tranne nelle quattro isole più meridionali abitate da 17mila giapponesi evacuati ma che volevano tornare a casa. La mossa è vista come un chiaro segnale rivolto da Mosca a Tokyo, che dal 2022 si era unita alle sanzioni occidentali varate dopo l'aggressione a Kiev.