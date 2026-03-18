Russia, Putin fa scattare il blackout digitale a Mosca

Niente internet mobile e una stretta sulle piattaforme come Telegram, Whatsapp e YouTube, progressivamente oscurate e rese inutilizzabili. Vladimir Putin ha oscurato Mosca e l'ha fatto dopo l'uccisione dell'Ayatollah Ali Khamenei. Forse, il leader del Cremlino teme per la sua incolumità e ha cominciato a mettere in piedi delle strategie per preservarsi. Intanto, i cittadini moscoviti stanno facendo i conti con le conseguenze del blackout digitale: pagamenti elettronici bloccati, servizi di trasporti paralizzati e comunicazioni difficili.