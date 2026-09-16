l'appello

Russia, Putin esorta i cittadini a votare per le elezioni della Duma

In un momento critico per il conflitto con l'Ucraina, lo Zar deve consolidare il sostegno

di Isabella Josca
16 Set 2026 - 19:10
01:35 
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