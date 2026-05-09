Russia, parata militare in Piazza Rossa:"per la prima volta niente carri armati o missili
Alla celebrazione, per ricordare la vittoria della Russia contro la Germania nella Seconda guerra mondiale, ha partecipato anche un contingente nordcoreano
È stata una parata in grande stile quella del Giorno della Vittoria, ma senza alcuni dei soliti protagonisti. L'appuntamento si è infatti svolto senza carri armati né armi pesanti, una novità assoluta in quasi vent'anni. I funzionari hanno attribuito il cambiamento alla “situazione operativa attuale”. Nel discorso alla nazione, il presidente Vladimir Putin ha espresso fiducia nell'ottica di una vittoria in Ucraina.
Le truppe nordcoreane
Per la prima volta, la parata di oggi a Mosca per il Giorno della vittoria ha visto la partecipazione di truppe della Corea del Nord. Una concessione garantita dallo stesso Putin per omaggiare Pyongyang, dopo che ha inviato i propri soldati a combattere al fianco delle forze di Mosca per respingere un'incursione ucraina nella regione russa di Kursk.