Russia, parata militare in Piazza Rossa:"per la prima volta niente carri armati o missili

È stata una parata in grande stile quella del Giorno della Vittoria, ma senza alcuni dei soliti protagonisti. L'appuntamento si è infatti svolto senza carri armati né armi pesanti, una novità assoluta in quasi vent'anni. I funzionari hanno attribuito il cambiamento alla “situazione operativa attuale”. Nel discorso alla nazione, il presidente Vladimir Putin ha espresso fiducia nell'ottica di una vittoria in Ucraina.