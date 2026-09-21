Russia, il partito "Russia Unita" di Putin stravince le elezioni per la Duma con il 52,27%

Vladimir Putin ha confermato ogni (ovvio) pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ottenendo il 57,83%, oltre quattro punti percentuali in più rispetto alle migliori previsioni dei primi exit poll. Il Partito comunista (Kprf) si attesta come secondo partito del Paese, ottenendo il 13,81% e 25 seggi. Segue Ldpr (ultranazionalisti), ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Gente Nuova supera la soglia di sbarramento con il 7,96% e 20 seggi.