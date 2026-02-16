Russia, ecco come si sopravvive a Jakutsk: con i suoi -45° è la città più fredda del mondo

A –45 gradi la sopravvivenza diventa una disciplina, fatta di regole precise e gesti quotidiani che non ammettono errori. Succede a Jakutsk nella Siberia orientale, in Russia, la città più fredda del mondo, dove il gelo non ferma la vita ma la modella. A quelle temperature anche un dettaglio fa la differenza: "Il telefono va tenuto al caldo, dentro il guanto. Bastano pochi secondi perché le dita inizino a congelarsi", avverte una residente che poi specifica: "Mangiare prima di uscire è fondamentale: mai a stomaco vuoto. Finché ti muovi, resisti. Quando ti fermi senza una fonte di calore, è un grave errore: scaldarsi di nuovo è difficilissimo".