Speciale Guerra Ucraina
dopo i bombardamenti ucraini

Russia, è giallo sulla presenza di Putin al forum economico di San Pietroburgo

Secondo il Cremlino, al momento non sono previsti incontri tra lo zar e la delegazione Usa

di Luca Pesante
04 Giu 2026 - 18:48
01:32 
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