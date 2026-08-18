Russia, dopo le contestazioni alla guerra in Ucraina scattano le "purghe" di Putin

Arresti, condanne, licenziamenti senza appello. La repressione del dissenso in Russia torna ad azzittire ogni voce indipendente. E lo fa con azioni mirate e di massa, quelle che nel vocabolario delle autocrazie si chiamano "purghe". Andrei Klepach, capo economista della seconda banca russa, aveva messo in guardia l'opinione pubblica sul logoramento militare e finanziario della federazione, e in meno di 48 ore è arrivato puntuale il suo licenziamento. Quasi allo stesso modo, per le stesse ragioni e senza un vero contraddittorio, Lev Schlosberg, vicepresidente di Yabloko, storico partito pacifista dell'opposizione, è stato condannato a 11 anni di carcere duro per aver "screditato" l'esercito e diffuso informazioni considerate false sulle forze armate. E durante l'udienza decine di sostenitori sono stati arrestati dentro e fuori il palazzo di giustizia.