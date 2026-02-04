Russia-Cina: Putin e Xi in videoconferenza per oltre un'ora

"Per quanto riguarda la situazione internazionale, nel contesto della crescente turbolenza nel mondo, il legame di politica estera tra Mosca e Pechino rimane un importante fattore di stabilizzazione" - ha affermato Putin che ha aggiunto "la partnership globale e l'interazione strategica russo-cinese sono esemplari". Putin ha anche assicurato a Xi il suo "fermo sostegno" a tutti gli sforzi congiunti per garantire sovranità e sicurezza per i due Paesi, la loro prosperità socioeconomica e il diritto a scegliere il proprio percorso di sviluppo.