Russia-Cina: Putin e Xi in videoconferenza per oltre un'ora
I due leader hanno discusso a lungo dei"rapporti commerciali ed economici tra i due Paesi. Putin: "Siamo fattore di stabilizzazione in mondo turbolento"."
Lungo incontro in videoconferenza nelle ultime ore tra il presidente russo, Vladimir Putin e il suo omologo cinese, Xi Jinping, che ha parlato dal Grande Salone del Popolo a Pechino. Nel corso della conversazione i leader di Cina e Russia hanno discusso a lungo dei rapporti commerciali ed economici tra i due Paesi. Sul tavolo anche le questioni relative a Iran, Venezuela, Cuba e alle relazioni di Mosca e Pechino con gli Stati Uniti.
"Per quanto riguarda la situazione internazionale, nel contesto della crescente turbolenza nel mondo, il legame di politica estera tra Mosca e Pechino rimane un importante fattore di stabilizzazione" - ha affermato Putin che ha aggiunto "la partnership globale e l'interazione strategica russo-cinese sono esemplari". Putin ha anche assicurato a Xi il suo "fermo sostegno" a tutti gli sforzi congiunti per garantire sovranità e sicurezza per i due Paesi, la loro prosperità socioeconomica e il diritto a scegliere il proprio percorso di sviluppo.
Presto Putin in Cina
Il presidente russo Putin, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo per la politica estera Yuri Ushakov, ha anche accettato l'invito di Xi Jinping a visitare la Cina entro la prima metà di quest'anno. Un incontro vis-a-vis che segue quello avvenuto nel settembre dello scorso anno in occasione della parata per l'80esimo anniversario della vittoria nella guerra di resistenza contro l'invasione giapponese e nella Seconda guerra mondiale.