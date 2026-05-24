INFERNO IN UCRAINA

La Russia colpisce Kiev con missili Oreshnik

Nuovi, pesanti bombardamenti sulla capitale nella notte del 23-24 maggio

di Luca Pesante
24 Mag 2026 - 13:16
01:32 
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