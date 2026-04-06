Russia, alluvioni in Daghestan: cinque morti e migliaia di sfollati

Cinque morti e migliaia di sfollati in Daghestan, nella Russia meridionale, a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge degli ultimi giorni. Video condivisi sui social mostrano villaggi sommersi e strade allagate dopo i torrenziali acquazzoni che hanno colpito la repubblica russa, al confine con Georgia e Azerbaigian. Le alluvioni avevano già devastato il Daghestan la scorsa settimana, causando diffuse interruzioni di corrente e spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza nella regione. Nelle prossime ore sono previste ulteriori precipitazioni, come annunciato dal ministero delle Situazioni di emergenza.