Russia al voto, tra opposizioni annientate e raffiche di droni

Russia al voto per rinnovare la Duma, l'assemblea federale. Scontata la vittoria di chi è al potere da 27 anni, con la sola opposizione credibile annientata, anche fisicamente. Il tutto mentre nuove raffiche di droni sconfinano in Europa - l'ultimo ha raggiunto i cieli di Copenhagen - nuovi missili ipersonici vengono lanciati verso Kiev, che risponde colpendo centrali nucleari, come quella nei dintorni di Kursk, e raffinerie, che lasciano a secco le pompe di benzina. C'è tutto questo nel primo giorno di un voto che proseguirà domenica, anche nei territori occupati in Ucraina. Alle prime ore del mattino l'affluenza veniva data al 30%. Nelle schede non è presente il partito dell'opposizione Yabloko, l'unico contrario alla guerra, escluso perché ritenuto incostituzionale.