Russell Crowe torna sul ring tra lacrime e sangue in "Beast"

Sullo sfondo dell'universo spettacolare e spietato delle MMA professionistiche, "Beast" riversa sullo spettatore ogni lacrima e ogni goccia di sangue dietro a ciascun combattimento, rivelando come spesso i veri campioni, ancor prima che contro l’avversario, si ritrovano a lottare contro se stessi. La storia è quella di un ex campione di MMA, senza lavoro e incapace di sostenere la propria famiglia, che viene trascinato nuovamente nella gabbia dell’ottagono per affrontare un vecchio avversario e vendicare il fratello, bersaglio della malavita. Un tempo leggenda e ora outsider, è ora aiutato solamente dal suo vecchio allenatore, Sammy, interpretato da Russell Crowe.