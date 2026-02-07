PROTETTO DALLA SICUREZZA

Rubio in visita al Duomo di Milano

Tra un impegno e l'altro, il segretario di Stato americano ha voluto ammirare da vicino uno dei simboli del capoluogo lombardo

07 Feb 2026 - 15:54
