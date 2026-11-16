Ruanda, arrivano i migranti Ue

Lo chiamano progetto pilota ma di fatto rappresenta la svolta dei cosidetti "return hub" per migranti espulsi e un cambio di passo nella strategia europea sull'immigrazione irregolare. Cinque Paesi dell'Unione - Germania, Austria, Grecia, Danimarca e Olanda - hanno annunciato l'accordo con il Ruanda per il primo centro rimpatri fuori dai confini europei. Qui, già a partire dalla primavera del 2027, verranno spediti i richiedenti asilo, ma solo quelli con un ordine di espulsione definitivo; è escluso quindi chi non ha esaurito ogni ricorso ed è ancora in attesa di risposte.