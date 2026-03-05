Royal Family, le principesse Eugenia e Beatrice tagliate fuori
Le principesse pagano le accuse al padre, coinvolto nel caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Non potranno partecipare alle corse di Ascotdi Marta Vittadini
La caduta di Andrea Mountbatten Windsor travolge anche le sue figlie. In passato, complice qualche discutibile scelta di stile, qualcuno le paragonò ad Anastasia e Genoveffa: oggi più simili a Cenerentole, le principesse Eugenia e Beatrice si vedono tagliate fuori dalla famiglia reale. Da settimane vivono seminascoste, ora si apprende che non potranno partecipare all'annuale edizione delle corse di Ascot: imperdibile evento mondano in cui i Windsor sfilano al gran completo.