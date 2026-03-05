Le figlie dell'ex principe Andrea

Royal Family, le principesse Eugenia e Beatrice tagliate fuori

Le principesse pagano le accuse al padre, coinvolto nel caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Non potranno partecipare alle corse di Ascot

di Marta Vittadini
05 Mar 2026 - 18:17
01:32 
videovideo

La caduta di Andrea Mountbatten Windsor travolge anche le sue figlie. In passato, complice qualche discutibile scelta di stile, qualcuno le paragonò ad Anastasia e Genoveffa: oggi più simili a Cenerentole, le principesse Eugenia e Beatrice si vedono tagliate fuori dalla famiglia reale. Da settimane vivono seminascoste, ora si apprende che non potranno partecipare all'annuale edizione delle corse di Ascot: imperdibile evento mondano in cui i Windsor sfilano al gran completo.

Ti potrebbe interessare

videovideo
regno unito
principe andrea
video tg
jeffrey epstein
royal family

Sullo stesso tema