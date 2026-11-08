Royal Family riunita"per il tradizionale "Festival of Remembrance"

Re Carlo e la regina Camilla, tornati dal tour nei Caraibi, si sono riuniti al principe William, Kate Middleton e ad altri membri della famiglia reale in occasione del Festival of Remembrance, evento annuale che si tiene alla Royal Albert Hall di Londra per rendere omaggio ai soldati caduti del Regno Unito e del Commonwealth.Tutti i membri della famiglia reale indossavano abiti scuri con spille a forma di papavero rosso sul bavero, simbolo britannico del ricordo. Si ritiene che questa tradizione, iniziata nel 1921, abbia avuto origine dalla poesia “In Flanders Fields” di John McCrae.