Roma, gelati e ghiaccioli per gli animali: così il Bioparco sfida l'ondata di calore

Anche gli animali del Bioparco di Roma fanno i conti con il caldo eccezionale. Per proteggerli dalle temperature elevate, il personale ha potenziato i sistemi di raffrescamento, garantito acqua e aree ombreggiate e preparato gelati e ghiaccioli realizzati su misura per le diverse specie. Un'iniziativa che aiuta gli animali a rinfrescarsi, stimolandoli al tempo stesso a muoversi e a mantenere comportamenti naturali anche durante l'ondata di calore.