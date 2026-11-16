Roma, traffico di droga internazionale: sgominate tre organizzazioni e 18 arresti

Cocaina, hashish e marijuana comprate all'estero, in particolare in Spagna, e rivendute nelle piazze di Roma. I finanzieri del Comando provinciale della Capitale, su delega della Dda, hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 18 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità, e all’autoriciclaggio dei capitali illeciti. L’operazione riguarda complessivamente 27 persone, di cui 9 già arrestate in flagranza di reato nel corso delle indagini. Nei confronti di un ulteriore soggetto, la decisione del gip è stata rinviata all’esito dell’interrogatorio preventivo.