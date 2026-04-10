Figli d’arte

Roma, i figli di Gianni Morandi portano in scena "Benvenuti a casa Morandi"

Marco e Marianna raccontano infanzia e retroscena familiari al teatro Manzoni

di Michelangelo Iuliano
10 Apr 2026 - 13:38
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Com'è crescere con genitori famosi? Marco Morandi e Marianna Morandi lo raccontano in scena con "Benvenuti a casa Morandi" al Teatro Manzoni di Roma. Figli di Gianni Morandi e Laura Efrikian, ripercorrono un'infanzia fuori dal comune, segnata però da regole rigide e grande disciplina: "Da piccoli ci pesava, oggi li ringraziamo", confidano.

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