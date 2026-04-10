Roma, i figli di Gianni Morandi portano in scena "Benvenuti a casa Morandi"

Com'è crescere con genitori famosi? Marco Morandi e Marianna Morandi lo raccontano in scena con "Benvenuti a casa Morandi" al Teatro Manzoni di Roma. Figli di Gianni Morandi e Laura Efrikian, ripercorrono un'infanzia fuori dal comune, segnata però da regole rigide e grande disciplina: "Da piccoli ci pesava, oggi li ringraziamo", confidano.